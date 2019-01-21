Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 28 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 20 січня, перетнули 28,7 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Як зазначається, усі КПВВ на лінії розмежування відкрились за графіком зимового періоду та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічається зменшення пасажиро-транспортного потоку, так через КПВВ прослідувало 28,7 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 6775 осіб та 815 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 6135 осіб та 1065 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 5515 осіб та 1020 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2815 осіб та 730 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 7445 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Мар’їнка" - 60/50; "Новотроїцьке" - 35/40; "Гнутове" - 40/20.

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 20 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого було поранено одного українського військового.

Також РБК-Україна писало, що представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський направив до прокуратури лист з вимогою розслідувати останні випадки смерті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі.