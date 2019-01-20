У омбудсмена просять розслідувати випадки смерті на КПВВ на Донбасі

Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)

Лисянський просить прокуратуру розслідувати останні випадки смерті на КПВВ

Представник уповноваженого з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський направив до прокуратури лист з вимогою розслідувати останні випадки смерті на контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі. Про це Лисянський розповів у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що до прокуратури Донецької області направили лист з проханням відкрити кримінальні справи і внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Я відразу на це зреагував. Я вважаю, що...це все сталося через те, що незаконні збройні формування захопили владу на тих територіях... У нас вже була така практика...коли діти підірвалися на міні. Тоді вони внесли дані в реєстр", - сказав він і додав, що випадки смерті на КПВВ просять кваліфікувати за статтею 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ під окупованою Горлівкою померли три особи. За попередньою інформацією, чоловіки померли від серцевого нападу.

До цього 5 січня на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Майорськ" в очікуванні переходу на підконтрольну територію померли 2 людини.