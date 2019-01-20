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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

Новини » Суспільство    20.01.2019 - 09:54
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі

За минулу добу, 19 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 32 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що сьогодні вранці на КПВВ в чергах на в'їзд і виїзд перебувала така кількість автомобілів: "Майорське" - 30/30; "Мар'їнка" - 50/60; "Новотроїцьке" - 30/40; "Гнутове" - 10/15.

За минулу добу пункти пропуску перетнули 32,2 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:

  • "Майорське" - 7450 осіб і 878 транспортних засобів;
  • "Мар'їнка" - 6957 осіб і 1110 транспортних засобів;
  • "Новотроїцьке" - 6347 осіб і 1226 транспортних засобів;
  • "Гнутове" - 3165 осіб і 1747 транспортних засобів;
  • "Станиця Луганська" - 8350 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню і застосували заборонену мінськими угодами зброю. В результаті бойових дій потерпілих з української сторони немає.

Крім того, моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі танки бойовиків в житловій забудові.

 

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