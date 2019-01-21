На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 20 січня одного окупанта знищено, двох поранено

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 20 січня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Зазначається, що у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські позиції обстріляли: чотири рази - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Павлопіль; двічі - з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї - в районі Гнутового; з ПТРК, гранатометів - поблизу Кам'янки.

Крім того, бойовики двічі обстрілювали з мінометів калібру 82 мм та гранатометів в районі населеного пункту Піски; з мінометів калібру 82 мм - поблизу Водяного; з гранатометів різних систем - біля Широкиного та Красногорівки.

"У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв наші позиції: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - поблизу хутора Вільний та двічі з гранатометів різних систем - у районі селища Кримське", - також йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, 20 січня одного окупанта було знищено, двох поранено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 січня, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули понад 32 тис. осіб.