Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 38 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 10 января 2019 года, пересекли 38,1 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Как отмечается, все КПВВ на линии соприкосновения открылись по зимнему графику и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается увеличение пассажиро-транспортного потока. Так, через КПВВ проследовало 38,1 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8870 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 7950 человек и 1305 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7665 человек и 1270 транспортных средств;

"Гнутово" - 3655 человек и 725 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9860 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 50/60; "Новотроицкое" - 10/10; "Гнутово" - 10/10.

Напомним, боевики за минувшие сутки, 10 января, 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения ООС на Донбассе.

РБК-Украина писало, что сотрудники компании "Вода Донбасса" 10 января попали под обстрел в районе села Крутая Балка (Донецкая область). В результате обстрела пострадали три человека.