ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб

Новини » Суспільство    10.01.2019 - 08:57
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 32 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 9 січня 2019 року, перетнули 32,1 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ГПСУ).

Як зазначаэться, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування відкрились за зимовим графіком роботи та працюють у штатному режимі.

За минулу добу відмічається тенденція до збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так загалом через КПВВ прослідувало 32,1 тисячі осіб та 3,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7580 осіб та 825 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7015 осіб та 1170 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6815 осіб та 1215 транспортних засобів;

"Гнутове" - 2645 осіб та 510 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8075 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 50/50; "Мар’їнка" - 50/60; "Новотроїцьке" - 50/30; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, у зв'язку з ускладненням погодних умов та випаданням великої кількості снігу, представники регіонального офісу СММ ОБСЄ звернулися до української сторони СЦКК з запитом про надання додаткових гарантій безпеки для забезпечення роботи снігоприбиральної техніки по розчищенню ділянок в районах КПВВ на Донбасі з української сторони.

Зазначимо, на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

В районі КПВВ на Донбасі сьогодні пройдуть снігоприбиральні роботи Бойовики обстріляли із гранатометів українські позиції на Донбасі
Новини України Донбаспункт пропускаКПВВ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся