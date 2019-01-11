Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 38 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 10 січня 2019 року, перетнули 38,1 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ГПСУ).

Як зазначаэться, усі КПВВ на лінії зіткнення відкрились за зимовим графіком та функціонують у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Так, через КПВВ прослідувало 38,1 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8870 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 7950 осіб та 1305 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7665 осіб та 1270 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3655 осіб та 725 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9860 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/60; "Мар’їнка" - 50/60; "Новотроїцьке" - 10/10; "Гнутове" - 10/10.

Нагадаємо, бойовики за минулу добу, 10 січня, 3 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі.

Також РБК-Україна писало, що співробітники компанії "Вода Донбасу" 10 січня потрапили під обстріл в районі села Крута Балка (Донецька область). В результаті обстрілу постраждали три людини.