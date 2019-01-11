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Бойовики за добу 3 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    11.01.2019 - 08:18
Бойовики за добу 3 рази обстріляли українських військових на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок обстрілів жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

Бойовики за минулу добу, 10 січня, 3 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення ООС на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

При цьому, як зазначається, було зафіксовано 1 випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

"Ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в районі населеного пункту Жовте на Луганському напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне та Павлопіль на Маріупольському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ протягом минулої доби жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Бойовики за добу 3 рази обстріляли українських військових на Донбасі

Нагадаємо, у зоні проведення операції ООС на Донбасі за день, 10 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув та не отримав поранення.

Також РБК-Україна писало, що співробітники компанії "Вода Донбасу" 10 січня потрапили під обстріл в районі села Крута Балка (Донецька область). В результаті обстрілу постраждали три людини.

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