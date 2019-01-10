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Співробітники компанії "Вода Донбасу" потрапили під обстріл, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    10.01.2019 - 15:14
Співробітники компанії "Вода Донбасу" потрапили під обстріл, є постраждалі
Ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Крім того, пошкоджено автомобіль компанії

Співробітники компанії "Вода Донбасу" сьогодні, 10 січня 2019 року, потрапили під обстріл в районі села Крута Балка (Донецька область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті компанії.

Як повідомляється, в результаті обстрілу постраждали три людини. Крім того, було пошкоджено автомобіль компанії.

"Сьогодні в районі села Крута Балка під час розчищення дороги до насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу були поранені три співробітника компанії. Боєприпасами був пошкоджений і згодом згорів автомобіль ЗІЛ-131", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на даний момент уточнюється характер поранень співробітників компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 9 січня 2019 року, жоден український військовий не загинув і не отримав поранення. Крім того, в Міноборони повідомили, що сьогодні, 10 січня, бойовики обстрілювали українські позиції з заборонених Мінськом мінометів.

Як повідомляло РБК-Україна, на наступному тижні Донбас відвідає голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

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