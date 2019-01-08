Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 16 тыс. человек

Фото: КПВВ на Донбассе (dpsu.gov.ua)

Все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме

Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, пересекли 16,2 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).

Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 25/30; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутово" - 0/0.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 16,2 тысячи человек и почти 2,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4200 человек и 640 транспортных средств;

"Марьинка" - 4140 человек и 850 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3245 человек и 745 транспортных средств;

"Гнутово" - 305 человек и 85 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 4315 человек.

Как писало РБК-Украина, в зоне операции О'объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 7 января ранен один украинский военный.

Отметим, ранее разведка сообщила, что спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. В частности, провокация якобы будет направлена на оправдание агрессивных действий РФ в Азово-Черноморском регионе.