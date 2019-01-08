Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 16 тыс. человек

Все КПВВ на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме
Контрольные пункты вьезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 7 января 2019 года, пересекли 16,2 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы (ГПСУ).
Как отмечается, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения открылись согласно графику и работают в штатном режиме.
За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 40/40; "Марьинка" - 25/30; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутово" - 0/0.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 16,2 тысячи человек и почти 2,3 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 4200 человек и 640 транспортных средств;
"Марьинка" - 4140 человек и 850 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 3245 человек и 745 транспортных средств;
"Гнутово" - 305 человек и 85 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 4315 человек.
Как писало РБК-Украина, в зоне операции О'объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 7 января ранен один украинский военный.
Отметим, ранее разведка сообщила, что спецслужбы России готовят очередную информационную провокацию против Украины. В частности, провокация якобы будет направлена на оправдание агрессивных действий РФ в Азово-Черноморском регионе.