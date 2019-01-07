Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнула більше 21 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі КПВВ на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 6 січня 2019 року, перетнули 21,2 тис. осіб, а також 3 тис. транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби (ГПСУ).

У ДПСУ зазначили, що всі контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії зіткнення відкрилися згідно з графіком і працюють у штатному режимі.

Сьогодні зранку в КПВВ на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 20/25; "Мар’їнка" - 0/25; "Новотроїцьке" - 80/5; "Гнутово" - 0/0.

За минулу добу через КПВВ прослідувало 21,2 тис. осіб і майже 3 тис. транспортних засобів: "Майорське" - 5040 чоловік і 740 транспортних засобів; "Мар’їнка" - 4775 осіб і 935 транспортних засобів; "Новотроїцьке" - 4385 осіб і 925 транспортних засобів; "Гнутово" - 1515 осіб і 395 транспортних засобів; "Станиця Луганська" - 5495 осіб.

Нагадаємо, раніше в штабі ООС повідомили, що представники російських збройних формувань навмисно уповільнюють пропуск громадян через лінію розмежування на контрольних пунктах в'їзду-виїзду, приводячи до скупчення людей і транспорту на тимчасово окупованій території України.