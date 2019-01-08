На Донбасі за добу поранено одного українського військового

Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики за добу п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 7 січня поранений один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що 7 січня бойовики п'ять разів порушили режим припинення вогню. Опорні пункти українських військ було обстріляно з гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, хутора Вільний, селищ Луганське, Березове і Павлопіль.

"За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. За даними розвідки, 7 січня чотири окупанти загинули і двоє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

З ранку супротивник не відкривав вогонь по позиціях українських військ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск висловив стурбованість у зв'язку з ситуацією на Донбасі, а також пообіцяв продовжити гуманітарні проекти.

Зазначимо, раніше розвідка повідомила, що спецслужби Росії готують чергову інформаційну провокацію проти України. Зокрема, провокація нібито буде спрямована на виправдання РФ агресивних дій в Азово-Чорноморському регіоні.