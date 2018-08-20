Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 40 тыс. человек
КПВВ на Донбассе пересекли 5,6 тыс. автомобилей
Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 19 августа 2018 года, пересекли 39,8 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.
Как сообщается, в настоящее время все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые в соответствии с летним графиком работы и работают в штатном режиме.
Также сообщается, что в контрольных пунктах въезда-выезда сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 30/60; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 35/0; "Гнутовое" - 15/15.
За минувшие сутки через КПВВ последовало 39,8 тысячи человек и 5 тыс. 600 транспортных средств:
"Майорское" - 8660 человек и 1120 транспортных средств;
"Марьинка" - 8990 человек и 1810 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8470 человек и 1850 транспортных средств;
"Гнутовое" - 3470 человек и 820 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 10230 человек.
Напомним, КПВВ на Донбассе за сутки 18 августа пересекли 42,4 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств.
Также ранее сообщалось, что пограничники Чопского отряда помешали попытке незаконного вывоза из Украины несовершеннолетнего ребенка.
Также РБК-Украина писало, что контрольный пункт въезда-выезда на границе с неподконтрольными территориями "Станица Луганская" временно закроют для обустройства сервисной зоны 2-7 сентября, но окончательно сроки определят 22 августа.