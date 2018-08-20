Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 40 тис. осіб

КПВВ на Донбасі перетнули 5,6 тис. автомобілів

Контрольні пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 19 серпня 2018 року, перетнули 39,8 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, в даний час всі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, відкриті згідно з літнім графіком роботи та працюють у штатному режимі.

Також повідомляється, що в контрольних пунктах в'їзду-виїзду сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 30/60; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 35/0; "Гнутове" - 15/15.

За минулу добу через КПВВ надійшло 39,8 тисячі чоловік та 5 тис. 600 транспортних засобів:

"Майорське" - 8660 людина і 1120 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 8990 людина і 1810 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8470 людина і 1850 транспортних засобів;

"Гнутовое" - 3470 осіб і 820 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10230 осіб.

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі за добу 18 серпня перетнули 42,4 тисяч чоловік і 6 тисяч транспортних засобів.

Також раніше повідомлялося, що прикордонники Чопського загону завадили спробі незаконного вивезення з України неповнолітньої дитини.

Також РБК-Україна писало, що контрольний пункт в'їзду-виїзду на кордоні з непідконтрольними територіями "Станиця Луганська" тимчасово закриють для облаштування сервісної зони 2-7 вересня, але остаточно терміни визначать 22 серпня.