Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 42,4 тыс. человек

КПВВ на Донбассе пересекли 6 тысяч авто

Контрольные пункты пропуска на Донбассе за минувшие сутки, 18 августа 2018 года, пересекли 42,4 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины.

Как отмечается, вчера в пунктах пропуска зафиксировано уменьшение пассажиро-транспортного потока. В общем КПВВ на Донбассе пересекли 42,4 тыс. человек и 6 тысяч авто.

В "Майорском" зафиксировали 9 980 человек и 1 255 машин, в "Марьинке" - 10 415 человек и 1 940 авто, в "Новотроицком" - 8 950 человек и 1 750 машин, в "Гнутово" - 4 350 человек и 1 020 машин, в "Станице Луганской" зафиксировано 8 705 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию на утро 19 августа в "Майорском" уже зафиксировано 15 человек и 15 машин, в "Новотроицком" - 40 человек и 35 авто, в "Гнутово" - 10 человек и 10 машин.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на границе с неподконтрольными территориями "Станица Луганская" временно закроют для обустройства сервисной зоны 2-7 сентября, но окончательно сроки определят 22 августа.