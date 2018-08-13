Дату закрытия КПВВ "Станица Луганская" перенесли на сентябрь

КПВВ временно закроют для обустройства сервисной зоны 2-7 сентября

Контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) на границе с неподконтрольными территориями "Станица Луганская" временно закроют для обустройства сервисной зоны 2-7 сентября, но окончательно сроки определят 22 августа. Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

"Ведем переговоры относительно сроков закрытия КПВВ на время проведения монтажа временных конструкций, подключения к сетям электро- и водоснабжения и водоотвода. По решению командования операции Объединенных сил, пропуск граждан через КПВВ будет прекращен со 2 до 7 сентября, а не с 27 до 31 августа, как сообщалось ранее. Окончательный срок закрытия будет 22 августа на заседании Трехсторонней контактной группы", - отметил Клименко.

По его словам, относительно текущих ремонтных работ к КПВВ "Станица Луганская" подведены коммуникации с централизованной системой водоснабжения и водоотвода, внутреннего электроснабжения.

Кроме того, смонтированы новые модули для увеличения количества обустроенных рабочих мест для проведения паспортного и фискального контроля, который значительно увеличит пропускную способность КПВВ. Также завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 августа 2018 года будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская".