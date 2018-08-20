Пограничники помешали попытке незаконного вывоза из Украины несовершеннолетнего ребенка

Новости Происшествия 20.08.2018 - 06:58
Фото: ГПСУ (dpsu.gov.ua)
Фото: ГПСУ (dpsu.gov.ua)

Украинка пытались вывезти ребенка за границу по поддельным документам

Пограничники Чопского отряда помешали попытке незаконного вывоза из Украины несовершеннолетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ.

Как сообщается, женщина направлялась с ребенком 2007 года рождения в соседнюю страну через пункт пропуска "Тиса". В ходе проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданный Генеральным консульством Украины в Барселоне – поддельный.

Напомним, ранее сообщалось, что пограничники в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу несовершеннолетнего ребенка.

Так, в пункт пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, прибыла гражданка Украины вместе с ребенком 2009 года рождения. Во время проверки документов пограничниками Черновицкого отряда, женщина, как сопровождающее лицо, предъявила поддельное доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданное Генконсульством Украины в Милане.

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Теги:  Государственная пограничная служба,  пограничники,  вывоз  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС