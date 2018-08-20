Пограничники помешали попытке незаконного вывоза из Украины несовершеннолетнего ребенка
Украинка пытались вывезти ребенка за границу по поддельным документам
Пограничники Чопского отряда помешали попытке незаконного вывоза из Украины несовершеннолетнего ребенка. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникаций со СМИ администрации ГПСУ.
Как сообщается, женщина направлялась с ребенком 2007 года рождения в соседнюю страну через пункт пропуска "Тиса". В ходе проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданный Генеральным консульством Украины в Барселоне – поддельный.
Напомним, ранее сообщалось, что пограничники в пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу несовершеннолетнего ребенка.
Так, в пункт пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, прибыла гражданка Украины вместе с ребенком 2009 года рождения. Во время проверки документов пограничниками Черновицкого отряда, женщина, как сопровождающее лицо, предъявила поддельное доверенность от родителей на вывоз ребенка, выданное Генконсульством Украины в Милане.