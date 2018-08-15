Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 47 тыс. человек

Через КПВВ прошли 6 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 14 августа 2018 пересекли 47,6 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 50/60; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" -15/25; "Гнутовое" - 20/20.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Также сообщается, что за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 47,6 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 10410 человек и 1180 транспортных средств;

"Марьинка" - 10840 человек и 1950 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 10390 человек и 1840 транспортных средств;

"Гнутовое" - 5100 человек и 1080 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 10870 человек.

Напомним, КПВВ на Донбассе за сутки 13 августа пересекли 40,8 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств.

Также сообщалось, что общее количество задержанных на границе нелегальных мигрантов в июле выросло на 3% по сравнению с июнем. В течение прошлого месяца были задержаны 240 мигрантов.

При этом, как сообщают в ведомстве, из общего количества нарушителей за незаконное пересечение государственной границы пограничным ведомством задержаны 144 мигранты, тогда как в июне количество задержанных составляло 98 человек.

Как писало РБК-Украина, сотрудники Государственной пограничной службы за I полугодие 2018 года зафиксировали увеличение выявленных нелегальных мигрантов на 22%.