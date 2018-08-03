ДПСУ виявила за півроку більше 1,4 тис. незаконних мігрантів

Найбільше незаконних мігрантів охоронці кордону зупиняли на кордоні зі Словаччиною

Співробітники Державної прикордонної служби (ДПСУ) за І півріччя 2018 року зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Таким чином, як повідомляється, за 6 місяців 2018 року було затримано 1 тис. 432 незаконних мігрантів.

Окрім того, у пропуску у в’їзді в Україну було відмовлено 2 тис. 11 потенційним нелегальним мігрантам, а у 2017 році за аналогічний період не пропущено 1тис. 607 потенційних нелегалів.

Також повідомляється, що найбільше незаконних мігрантів охоронці кордону зупиняли на кордоні зі Словаччиною (141 особа), Польщею (115 осіб), Молдовою (63 особи) та Угорщиною (52 особи).

Фото: незаконні мігранти

Нагадаємо, раніше прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що зростання кількості нелегальних мігрантів спостерігається як на каналах легального, так і нелегального в’їзду. Водночас, Слободян зазначив, що це не критична кількість.

Раніше, 24 липня 2018 року у Чернігівській області на кордоні з Російською Федерацією прикордонники відділу "Гірськ" затримали десятьох нелегалів з Пакистану, Шрі-Ланки та Росії.