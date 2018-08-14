Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Через КПВВ пройшли 5,5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 13 серпня 2018 перетнули 40,8 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 15/25; "Гнутове" - 30/25.

Також зазначається, що в даний час всі КПВВ працюють у штатному режимі.

За минулу добу через КПВВ було 40,8 тисячі осіб і 5,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8750 людина і 1060 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 9590 людина і 1860 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8700 чоловік і 1660 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4010 осіб і 895 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9765 осіб.

Нагадаємо, за добу 12 серпня КПВВ на Донбасі перетнули 38 тисяч осіб і 5,5 тисяч транспортних засобів.

Нагадаємо, раніше на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим була припинена робота двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

В регіональному управлінні ДПСУ зазначили, що проводилися заходи по перенаправленню автомобілів на інші КПВВ.

Також повідомлялося, про тимчасове припинення пропуску на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська".