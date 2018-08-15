Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 47 тис. осіб

Через КПВВ пройшли 6 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 14 серпня 2018 перетнули 47,6 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляють у прес-службі відомства, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 50/60; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" -15/25; "Гнутове" - 20/20.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Також повідомляється, що минулої доби через КПВВ прослідувало 47,6 тисяч осіб та 6 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 10410 осіб та 1180 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 10840 осіб та 1950 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 10390 осіб та 1840 транспортних засобів;

"Гнутове" - 5100 осіб та 1080 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10870 осіб.

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі за добу 13 серпня перетнули 40,8 тисяч осіб і 5,5 тисяч транспортних засобів.

Також повідомлялося, шо загальна кількість затриманих на кордоні нелегальних мігрантів у липні зросла на 3% у порівнянні з червнем. Упродовж минулого місяця затримано 240 мігрантів.

При цьому, як повідомляють у відомстві, із загальної кількості порушників за незаконне перетинання державного кордону прикордонним відомством затримано 144 мігранти, тоді як у червні кількість затриманих становила 98 осіб.

Як писало РБК-Україна, співробітники Державної прикордонної служби за І півріччя 2018 року зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%.