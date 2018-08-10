Прикордонники фіксують ріст кількості нелегальних мігрантів на кордоні

Кількість затриманих нелегальних мігрантів у липні зросла на 3%

Загальна кількість затриманих на кордоні нелегальних мігрантів у липні зросла на 3% у порівнянні з червнем. Упродовж минулого місяця затримано 240 мігрантів, йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

При цьому, як повідомляють у відомстві, із загальної кількості порушників за незаконне перетинання державного кордону прикордонним відомством затримано 144 мігранти, тоді як у червні кількість затриманих становила 98 осіб.

"За останні три роки це найбільш активний липень (у липні 2017 р. - 89, у липні 2016 р. - 109)", - йдеться у повідомленні.

В Держприкордонслужбі зазначають, що серед затриманих мігрантів найбільше громадян В’єтнаму (майже 40 осіб), Бангладеш та Пакистану (по 17 осіб), а також вихідців з Іраку, Шрі-Ланки, Молдови, Росії, Марокко, Монголії, Індії, Ірану, Еритреї, Афганістану та Туреччини.

"Найбільше охоронці кордону затримували нелегальних мігрантів на кордоні з Румунією, Угорщиною та Польщею", - йдеться у повідомленні.

Нагадаэмо, раныше повыдомлялося, що співробітники Державної прикордонної служби (ДПСУ) за І півріччя 2018 року зафіксували збільшення виявлених нелегальних мігрантів на 22%.

За 6 місяців 2018 року було затримано 1 тис. 432 незаконних мігрантів.

В свою чергу, прес-секретар Державної прикордонної служби Олег Слободян заявляв, що зростання кількості нелегальних мігрантів спостерігається як на каналах легального, так і нелегального в’їзду. Водночас, Слободян зазначив, що це не критична кількість.