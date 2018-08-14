Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли свыше 40 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 5,5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 13 августа 2018 пересекли 40,8 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщается, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 15/25; "Гнутовое" - 30/25.

Также отмечается, что в настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки через КПВВ последовало 40,8 тысячи человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8750 человек и 1060 транспортных средств;

"Марьинка" - 9590 человек и 1860 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8700 человек и 1660 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4010 человек и 895 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9765 человек.

Напомним, за сутки 12 августа КПВВ на Донбассе пересекли 38 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств.

Напомним, ранее на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым была приостановлена работа двух контрольных пунктов въезда-выезда.

В региональном управлении ГПСУ отметили, что проводились мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

Также сообщалось, о временное прекращение пропуска на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская".