На кордоні з окупованим Кримом зупинено роботу двох КПВВ, - ДПСУ

На кордоні з окупованим Кримом зупинена робота КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка"

На адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим сьогодні, 12 серпня, була припинена робота двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ). Про це повідомляє Facebook прес-служба Азово-Чорноморського регіонального управління ДПСУ.

"Сьогодні в контрольному пункті "Каланчак" фіксуються перебої в оформленні транспортних засобів у зв'язку з відновленням бази даних української митниці. Пішоходи при цьому оформляються в установленому порядку", - зазначили у відомстві.

Крім того, накопичення транспортних засобів в даний час відсутнє - перед КПВВ знаходиться близько 25 автомобілів.

В регіональному управлінні ДПСУ зазначили, що проводять заходи по перенаправленню автомобілів на інші КПВВ.

"Разом з тим, за інформацією громадян, які прямували через КПВВ "Чаплинка" навпаки, у так званому "пункті пропуску" окупантів, відсутнє електроживлення (резервні джерела також у них не працюють). У зв'язку з такою обстановкою у окупантів ні транспортні засоби, ані пішоходи не пропускаються", - зазначили прикордонники.

Додамо, що КПВВ "Чонгар" працює в штатному режимі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 11 серпня буде тимчасово припинено пропуск на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська".