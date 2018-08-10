В субботу приостановят пропуск через КПВВ "Станица Луганская"

Пропуск будет приостановлен в период с 10:00 до 13:00

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) информирует, что в субботу, 11 августа 2018 года, будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская". Об этом пресс-центр сообщает в своем Facebook.

Сказано, что пропуск будет приостановлен в период с 10:00 до 13:00. Такое решение принял командующий Объединенных сил.

"С целью обеспечения проведения мероприятий по обезвреживанию остатков взрывоопасных предметов в районе населенного пункта Станица Луганская и обеспечения безопасности граждан, пересекающих линию разграничения, в период с 10.00 до 13.00 11 августа 2018 года будет временно прекращен пропуск на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Граждан, которые планируют в субботу следовать с контролируемой территории Украины через КПВВ, призывают учесть эту информацию при планировании своих поездок.

Напомним, как писало РБК-Украина ранее, в конце августа КПВВ "Станица Луганская" планируют закрыть на ремонт. Отмечалось, что если Трехсторонняя контактная группа даст разрешение, то с 27 по 31 августа работа КПВВ "Станица Луганская" будет прекращена.

Контрольный пункт пропуска "Майорское" 9 августа возобновил работу после обстрелов.