Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли 38 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 5,5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 12 августа 2018 пересекли 38 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 15/35; "Марьинка" - 0/30; "Новотроицкое" - 30/15; "Гнутовое" - 15/20.

Отмечается, что все КПВВ работают в штатном режиме.

за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 38 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 8000 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 9010 лиц и 1830 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8020 лиц и 1680 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3900 человек и 920 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9170 человек.

Напомним, ранее на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым была приостановлена работа двух контрольных пунктов въезда-выезда.

В региональном управлении ГПСУ отметили, что проводились мероприятия по перенаправлению автомобилей на другие КПВВ.

Также сообщалось, о временное прекращение пропуска на выход к временно оккупированной территории Луганской области через КПВВ "Станица Луганская".

Ранее, 9 августа КПВВ "Майорское" на Донбассе приостановил работу из-за обстрелов. На пункте пропуска был объявлен режим "Красный", в связи с чем прекращалась его работа. Позже КПВВ возобновил работу.