Пункт пропуску "Майорське" на Донбасі відновив роботу

Робота пункту пропуску призупинялася у зв'язку з обстрілами

Контрольний пункт пропуску "Майорське" відновив роботу після обстрілів. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вранці з 06:25 до 07:30 зі сторони тимчасово окупованої території зі стрілецької зброї і гранатометів обстрілювали позиції прикордонників на контрольному посту "Майорське". В результаті обстрілу було пошкоджено броньований автомобіль Кугуар і один з бліндажів.

"Постраждалих серед військовослужбовців і цивільного населення немає. З 06:30 до 08:50 пропуск громадян через лінію дотику на даному напрямку не здійснювався. Зараз рух відновлено, КПВВ працює в штатному режимі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці РБК-Україна повідомляло, що КПВВ "Майорське" на Донбасі призупинив роботу через обстріли. На пункті пропуску було оголошено режим "Червоний", у зв'язку з чим припинялася його робота.

Крім того, напередодні поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" на лінії зіткнення прикордонник підірвався на невідомому пристрою.