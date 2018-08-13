Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 38 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 5,5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 12 серпня 2018 перетнули 38 тисяч осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як повідомляють у прес-службі відомства, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 15/35; "Мар’їнка" - 0/30; "Новотроїцьке" - 30/15; "Гнутове" - 15/20.

Зазначається, що усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Минулої доби через КПВВ прослідувало 38 тисяч осіб та 5,5 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 8000 осіб та 1080 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9010 осіб та 1830 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8020 осіб та 1680 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3900 осіб та 920 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9170 осіб.

Нагадаємо, раніше на адміністративному кордоні з тимчасово окупованою територією Автономної республіки Крим була припинена робота двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

В регіональному управлінні ДПСУ зазначали, що проводять заходи по перенаправленню автомобілів на інші КПВВ.

Також повідомлялося, про тимчасове припинення пропуску на вихід до тимчасово окупованої території Луганської області через КПВВ "Станиця Луганська".

Раніше, 9 серпня КПВВ "Майорське" на Донбасі призупинив роботу через обстріли. На пункті пропуску було оголошено режим "Червоний", у зв'язку з чим припинялася його робота. Пізніше КПВВ відновив роботу.