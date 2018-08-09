КПВВ "Майорське" на Донбасі призупинив роботу через обстріли

На пункті пропуску "Майорське" оголошено режим "Червоний"

Сьогодні вранці, 9 серпня, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області призупинив роботу в результаті обстрілу. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Повідомляється, що з ранку бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції українських військових в районі Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Також повідомляється, що о 06:25 зі стрілецької зброї противник відкрив вогонь в напрямку КПВВ "Майорське".

"Оголошено режим "Червоний". Пропуск громадян тимчасово призупинено. Важке озброєння з початку поточної доби не застосовувалося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за добу загинув один український військовий, ще троє поранені. Зокрема, за минулу добу противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі з важкого озброєння. Бойові дії тривають в районі Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного.

Відзначимо, до цього на КПВВ "Майорське" прострелили два модуля пункту надання допомоги.