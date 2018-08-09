Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 41 тыс. человек

Через КПВВ проследовали 5,7 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за сутки 8 августа 2018 пересекли более 41,4 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 0/30; "Гнутовое" - 20/15.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 41,4 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8670 человек и 1110 транспортных средств;

"Марьинка" - 10010 лиц и 1900 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 9030 человек и 1740 транспортных средств;

"Гнутовое" - 4370 человек и 970 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9270 человек.

Напомним, за сутки 7 августа КПВВ на Донбассе пересекли 40,2 тысяч человек и 5,5 тысяч транспортных средств.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 9 августа, контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" в Донецкой области приостановил работу в результате обстрела.

Так, утром боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции украинских военных в районе Новозвановки, Луганского, Марьинки, Красногоровки и Лебединского. Также сообщается, что в 06:25 из стрелкового оружия противник открыл огонь в направлении КПВВ "Майорское".

РБК-Украина также сообщало, что на Донбассе за сутки погиб один украинский военный, еще трое ранены. В частности, за минувшие сутки противник 44 раза открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе из тяжелого вооружения. Боевые действия продолжаются в районе Крымского, Новозвановки, Золотого, Луганского, Новолуганського, Новомихайловки, Красногоровки, Марьинки, Авдеевки, Гнутового, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкиного.

Также стоит отметить, что до этого на КПВВ "Майорское" прострелили два модуля пункта оказания помощи.