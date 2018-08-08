Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Станом на ранок усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за 7 серпня 2018 перетнули понад 40 тис. осіб. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що на пунктах пропуску сьогодні перебувала така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 5/50; "Мар'їнка" - 0/10; "Новотроїцьке" - 0/30; "Гнутове" - 20/20. На даний час усі КПВВ працюють у штатному режимі.

За минулу добу відмічається збільшення пасажиро-транспортного потоку. Всього КПВВ перетнули 40200 осіб і 5500 транспортних засобів:

"Майорське" - 9470 осіб і 1130 транспортних засобів;

"Мар'їнка" - 8120 осіб та 1700 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9260 осіб і 1710 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4480 осіб і 1000 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 8920 осіб.

Також повідомляється, що на КПВВ "Станиця Луганська" запобігли спробі переміщення побутової техніки на загальну суму понад 14 000 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що бойовики за добу 36 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі.