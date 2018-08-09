Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 41 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 5,7 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за добу 8 серпня 2018 перетнули понад 41,4 тисячі осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України.

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 0/50; "Мар’їнка" - 0/50; "Новотроїцьке" - 0/30; "Гнутове" - 20/15.

Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 41,4 тисяч осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 8670 осіб та 1110 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 10010 осіб та 1900 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9030 осіб та 1740 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4370 осіб та 970 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9270 осіб.

Нагадаємо, за добу 7 серпня КПВВ на Донбасі перетнули 40,2 тисяч осіб і 5,5 тисяч транспортних засобів.

Раніше повідомлялося, що сьогодні вранці, 9 серпня, контрольний пункт в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" в Донецькій області призупинив роботу в результаті обстрілу.

Так, зранку бойовики на Донбасі сім разів обстріляли позиції українських військових в районі Новозванівки, Луганського, Мар'їнки, Красногорівки та Лебединського. Також повідомляється, що о 06:25 зі стрілецької зброї противник відкрив вогонь в напрямку КПВВ "Майорське".

Також РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі за добу загинув один український військовий, ще троє поранені. Зокрема, за минулу добу противник 44 рази відкривав вогонь по позиціях ЗСУ, у тому числі з важкого озброєння. Бойові дії тривають в районі Кримського, Новозванівки, Золотого, Луганського, Новолуганського, Новомихайлівки, Красногорівки, Мар'їнки, Авдіївки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного.

Також варто зазначити, що до цього на КПВВ "Майорське" прострелили два модулі пункту надання допомоги.