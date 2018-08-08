На КПВВ "Майорське" прострелили два модулі пункту надання допомоги

Наразі пошкодження усунене

У Донецькій області на контрольному пункті в'їзду/виїзду (КПВВ) "Майорське" прострелили два надувні модулі пункту надання допомоги. Про це йдеться у повідомленні прес-служби облуправління Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, подія сталася сьогодні вранці, 8 серпня 2018 року. На пункті пропуску виявили пошкодження зовнішньої стінки модулів пункту надання допомоги.

"У наметі знаходились 3 співробітника 8-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління, які несуть цілодобове чергування та 6 цивільних громадян одна з них - дитина", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що пошкодження мало наскрізний характер і попередньо - це кульовий отвір. Наразі пошкодження усунене.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі за 7 серпня 2018 перетнули понад 40 тис. осіб. Зокрема, КПВВ "Майорське" вчора перетнули 9 470 осіб і 1 130 транспортних засобів. Усі КПВВ на Донбасі працюють у штатному режимі.