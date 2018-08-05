Пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли почти 38 тыс. человек

Через КПВВ проследовало 5,5 тыс. транспортных средств

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 4 августа 2018 года, пересекли 37,8 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Так, в ведомстве отметили, что в контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 15/40; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/40; "Гнутовое" - 15/5.

Всего через КПВВ минувшие сутки проследовало 37,8 тысяч человек и 5,5 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7630 человек и 995 транспортных средств;

"Марьинка" - 8935 человек и 1865 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8085 человек и 1605 транспортных средств;

"Гнутовое" - 3950 человек и 1020 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9165 человек.

Как сообщается, в общем через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, в минувшие сутки проследовало 37,8 тысяч человек и 5,5 тысячи транспортных средств.

Напомним, за минувшие сутки, 3 августа КПВВ на Донбассе пересекли 44 тысячи человек и 5,9 тысяч транспортных средств.

Также сообщалось, что на Закарпатье пограничники помешали перемещению через границу более 2 тыс. пачек сигарет.

ТКроме того, в Закарпатской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух военнослужащих на реализации взрывчатки.