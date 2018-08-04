КПВВ на Донбасі за добу перетнули 44 тис. осіб

Через КПВВ прослідували 5,9 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 3 серпня 2018 року, перетнули 44 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 10/25; "Мар’їнка" - 0/25; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 20/20.

Загалом минулої доби через КПВВ прослідувало 44 тисячі осіб та 5,9 тис. транспортних засобів:

"Майорське" - 8 910 осіб та 1 145 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 9 740 осіб та 1 915 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 9 245 осіб та 1 760 транспортних засобів;

"Гнутове" - 4 460 осіб та 1 030 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 10 100 осіб.

У ДПСУ повідомляють про зафіксовані прикордонниками порушення правил переміщення товарів: "...на виїзд до тимчасово окупованої території був зупинений автомобіль Mitsubishi. В транспортному засобу виявили струни до гітар, підкладочне полотно, рулони шкіри, тюнери і музичні інструменти".

Вартість цих товарів становить понад 75 тисяч гривень. Наразі їх вилучили представники ДФС.

Нагадаємо, 31 липня КПВВ на Донбасі перетнули 42,2 тисячі осіб. Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території прослідувало 15 вантажних автомобілів від трьох благодійних організацій з будівельними матеріалами, медичними та продуктовими наборами загальною вагою понад 236 тонн.