У Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки

Новини Надзвичайні події 03.08.2018 - 23:02
Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)
Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Правоохоронці задокументували факт реалізації зловмисниками 1,3 кілограмів тротилу

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили двох військовослужбовців на реалізації вибухівки. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Було встановлено, що військовослужбовці викрадали засоби ураження з військової частини для подальшого збуту. Зокрема, правоохоронці задокументували факт реалізації зловмисниками 1,3 кілограмів тротилу, п’ятьох детонаторів та набоїв до автомата Калашникова.

"Співробітники СБ України затримали військових під час спроби продажу понад семи кілограмів тротилу, двохсот грамів пластиду, десятків електричних та механічних детонаторів. У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 410 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії", - повідомляють у СБУ.

У Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
У Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
У Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
У Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
У Закарпатській області СБУ затримала військових на реалізації вибухівки
 

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, 23 липня у районі проведення операції об’єднаних сил (ООС) у Донецькій області співробітники СБУ виявили схованку з вибухівкою. П’ять тротилових шашок загальною вагою один кілограм та холодну зброю виявили та вилучили з автомобіля, який знаходився в одному з гаражних кооперативів Маріуполя.

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Теги:  Служба безпеки України,  взрывчатка,  Закарпатська область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС