На Закарпатті прикордонники завадили переміщенню більше 2 тис. пачок сигарет

Правопорушники рухались у бік річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією

На Закарпатті прикордонники завадили переміщенню через кордон більше 2 тис. пачок сигарет. Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Групу невідомих осіб з пакунками помітили військовослужбовці відділення інспекторів "Великий Бичків". Вони рухались у бік річки Тиса, по якій проходить кордон з Румунією.

"Прикордонники одразу почали переслідування правопорушників, але ті, зрозумівши, що їх наміри викриті, покидали свої ноші та вдались до втечі. За 20 метрів від кордону наряд знайшов 5 пакунків, у яких згодом нарахували 2 300 пачок тютюнових виробів без акцизних марок України. Виявлені тютюнові вироби доставлено до прикордонного підрозділу", - повідомляють у ДПСУ.

Фото: контрабанда сигарет (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, 17 липня у Одеській області правоохоронці блокували контрабанду великої партії цигарок з території невизнаної Придністровської молдавської республіки (ПМР).

Оперативники спецслужби затримали вантажний мікроавтобус під час переправлення понад 70 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва без марок акцизного збору. Зазначається, що вартість затриманого вантажу цигарок становить більше ніж півмільйона гривень.