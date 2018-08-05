Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 38 тис. осіб

Через КПВВ прослідувало 5,5 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 4серпня 2018 року, перетнули 37,8 тисячі осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Так, у відомстві зазначили, що у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 15/40; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 15/5.

Загалом через КПВВ минулої доби прослідувало 37,8 тисяч осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7630 осіб та 995 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8935 осіб та 1865 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 8085 осіб та 1605 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3950 осіб та 1020 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 9165 осіб.

Як повідомляється, загалом через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, минулої доби прослідувало 37,8 тисяч осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів.

Нагадаємо, за минулу добу, 3 серпня КПВВ на Донбасі перетнули 44 тисячі осіб та 5,9 тисяч транспортних засобів.

Також повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники завадили переміщенню через кордон більше 2 тис. пачок сигарет.

Окрім того, у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили двох військовослужбовців на реалізації вибухівки.