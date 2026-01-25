ua en ru
Після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок, - Кличко

Україна, Неділя 25 січня 2026 08:45
Після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок, - Кличко Ілюстративне фото: після атаки РФ у Києві без опалення залишаються 1676 багатоповерхівок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві після російської атаки на столицю 24 січня без теплопостачання залишаються 1676 багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, внаслідок пошкодження об’єктів критичної інфраструктури напередодні без опалення знову опинилися майже 6 тисяч будинків. Більшість із них раніше вже двічі підключали або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Водночас із вечора 24 січня комунальники та енергетики змогли відновити подачу теплоносія у понад 1600 будинків. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають, фахівці продовжують працювати, щоб якнайшвидше повернути тепло до осель киян.

Відновлення після атаки РФ на Київ

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що після нічного обстрілу без теплопостачання залишалося близько 3300 багатоповерхових будинків. Комунальні служби працюють у посиленому режимі, відновлюючи системи життєзабезпечення міста.

Водночас у столиці вже відновили водопостачання на лівому березі, однак на верхніх поверхах будинків можливі перебої з водою. Тривають роботи з повернення електроенергії, тепла та стабільного водопостачання після масованої атаки РФ на критичну інфраструктуру.

Як повідомлялося, в ніч на 24 січня Київ зазнав ударів дронами та ракетами. Пошкодження зафіксовано у п’яти районах міста, зруйновано житлові й нежитлові будівлі. За останніми даними, одна людина загинула, ще щонайменше четверо постраждали.

