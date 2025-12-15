Пункти незламності на вокзалах: як "Укрзалізниця" допомагає під час блекаутів

Пункти незламності діють на 94 вокзалах по всій Україні. Також в Одесі працює Food Train з гарячою їжею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" в Telegram.
Мешканці міст, де через ворожі атаки тривають блекаути, можуть зігрітися та підзарядити гаджети на залізничних вокзалах, повідомляють в "Укрзалізниці".
Загалом пункти незламності діють на 94 вокзалах різних міст України.
Також в Одесі в ці дні працює Food Train. Він пригощає гарячими стравами людей в Одеській та Херсонській областях.
Це мобільна кухня на колесах, яка дозволяє швидко реагувати на гуманітарні потреби у прифронтових та постраждалих регіонах, забезпечуючи людей гарячим харчуванням навіть у найскладніших умовах.
"Щоб у найскладніші дні поруч було хоча б щось просте й таке необхідне: їжа, гарячий чай і відчуття, що про тебе подбають і що гуртом ми впораємося з усім", - ідеться в дописі.
Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" запустила зручні маршрути до ЄС. Із Харкова, Полтави, Києва та Львова тепер зручно доїхати до Праги, Відня, Зальцбурга та Мюнхена, а для жителів Запоріжжя й Дніпра з’явилися додаткові стиковки до Західної Європи.
Також "Укрзалізниця" оновила графік руху на 2025-2026 роки, який набуває чинності з 14 грудня. Нововведення передбачають розширення внутрішніх та міжнародних маршрутів, коригування розкладів і впровадження нових форматів перевезень.
Ще УЗ повідомила про зміни та скасування приміських поїздів у грудні через ремонтні роботи в кількох областях. Мова йде про Полтавську, Київську, Івано-Франківську та Дніпропетровську області - частина рейсів змінить маршрут або графік, а деякі - припинять рух.