Пункти незламності на вокзалах: як "Укрзалізниця" допомагає під час блекаутів

Мешканці міст, де через ворожі атаки тривають блекаути, можуть зігрітися та підзарядити гаджети на залізничних вокзалах, повідомляють в "Укрзалізниці".

Загалом пункти незламності діють на 94 вокзалах різних міст України.

Також в Одесі в ці дні працює Food Train. Він пригощає гарячими стравами людей в Одеській та Херсонській областях.

Це мобільна кухня на колесах, яка дозволяє швидко реагувати на гуманітарні потреби у прифронтових та постраждалих регіонах, забезпечуючи людей гарячим харчуванням навіть у найскладніших умовах.

"Щоб у найскладніші дні поруч було хоча б щось просте й таке необхідне: їжа, гарячий чай і відчуття, що про тебе подбають і що гуртом ми впораємося з усім", - ідеться в дописі.