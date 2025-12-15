Пункты несокрушимости на вокзалах: как "Укрзалізниця" помогает во время блэкаутов

Пункты несокрушимости действуют на 94 вокзалах по всей Украине. Также в Одессе работает Food Train с горячей едой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.
Жители городов, где из-за вражеских атак продолжаются блэкауты, могут согреться и подзарядить гаджеты на железнодорожных вокзалах, сообщают в "Укрзалізнице".
В целом пункты несокрушимости действуют на 94 вокзалах разных городов Украины.
Также в Одессе в эти дни работает Food Train. Он угощает горячими блюдами людей в Одесской и Херсонской областях.
Это мобильная кухня на колесах, которая позволяет быстро реагировать на гуманитарные потребности в прифронтовых и пострадавших регионах, обеспечивая людей горячим питанием даже в самых сложных условиях.
"Чтобы в самые сложные дни рядом было хотя бы что-то простое и такое необходимое: еда, горячий чай и ощущение, что о тебе позаботятся и что вместе мы справимся со всем", - говорится в сообщении.
