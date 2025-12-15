RU

Общество Образование Деньги Изменения

Пункты несокрушимости на вокзалах: как "Укрзалізниця" помогает во время блэкаутов

Фото: люди в пункте несокрушимости на вокзале (Telegram "Укрзалізниці")
Автор: Марина Балабан

Пункты несокрушимости действуют на 94 вокзалах по всей Украине. Также в Одессе работает Food Train с горячей едой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзалізницю" в Telegram.

Жители городов, где из-за вражеских атак продолжаются блэкауты, могут согреться и подзарядить гаджеты на железнодорожных вокзалах, сообщают в "Укрзалізнице".

В целом пункты несокрушимости действуют на 94 вокзалах разных городов Украины.

Также в Одессе в эти дни работает Food Train. Он угощает горячими блюдами людей в Одесской и Херсонской областях.

Это мобильная кухня на колесах, которая позволяет быстро реагировать на гуманитарные потребности в прифронтовых и пострадавших регионах, обеспечивая людей горячим питанием даже в самых сложных условиях.

"Чтобы в самые сложные дни рядом было хотя бы что-то простое и такое необходимое: еда, горячий чай и ощущение, что о тебе позаботятся и что вместе мы справимся со всем", - говорится в сообщении.

 

Нововведения от "Укрзалізниці" в декабре

Ранее сообщалось, что "Укрзалізниця" запустила удобные маршруты в ЕС. Из Харькова, Полтавы, Киева и Львова теперь удобно доехать в Прагу, Вену, Зальцбург и Мюнхен, а для жителей Запорожья и Днепра появились дополнительные стыковки в Западную Европу.

Также "Укрзалізниця" обновила график движения на 2025-2026 годы, который вступает в силу с 14 декабря. Нововведения предусматривают расширение внутренних и международных маршрутов, корректировку расписаний и внедрение новых форматов перевозок.

Еще УЗ сообщила об изменениях и отмене пригородных поездов в декабре из-за ремонтных работ в нескольких областях. Речь идет о Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях - часть рейсов изменит маршрут или график, а некоторые - прекратят движение.

