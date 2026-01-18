Пункти незламності перевірять по всій Україні: влада просить зворотний зв’язок

В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру в Україні буде посилено системну роботу, щоб громадяни чітко знали, де можна отримати допомогу у разі надзвичайної ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
Усі Пункти Незламності постійно оновлюються та проходять верифікацію. Їх зібрано в застосунку "Дія", де українці можуть швидко знайти найближчий пункт відповідно до свого місця перебування.
За його словами, наразі по всій країні триває аудит Пунктів Незламності.
"Станом на зараз триває аудит всіх Пунктів Незламності, тому будемо вдячні за ваші відгуки та коментарі в "Дії". Це допоможе нам оперативно опрацювати і виправити усі недоліки", - заявив Кулеба.
Окремо Кулеба звернувся до бізнесу із закликом долучатися до ініціативи. Заклади, які можуть виконувати функції Пунктів Незламності, можуть зареєструватися на офіційному сайті проєкту.
Після реєстрації та перевірки такий пункт буде відображений на загальнодоступній мапі.
"Наше завдання - щоб у кожному місті й громаді люди чітко знали, куди йти за теплом, світлом та зв’язком, і могли знайти цю інформацію у кілька кліків за лічені секунди", - заявив він.
Нагадаємо, про рішення запровадити надзвичайну ситуацію в енергетичній сфері в Україні стало відомо ще 13 січня. Причиною стали складна ситуація з електропостачанням та сильні морози.
Президент Володимир Зеленський також заявив про можливе послаблення комендантської години, однак таке рішення стосуватиметься не всієї країни.
Водночас уряд ухвалив рішення віднести будинки з електроопаленням до об’єктів критичної інфраструктури, що дозволить уникнути відключень електроенергії.
У МВС зазначили, що пом’якшення комендантської години можливе саме в регіонах, де запроваджено надзвичайну ситуацію в енергетиці. Зокрема, 16 січня Кабмін надав обласній владі право встановлювати більш гнучкі умови дії комендантської години в період енергетичної кризи.
Тим часом у Києві фіксують одну з найскладніших ситуацій із електро- та теплопостачанням.