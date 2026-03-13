UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Пункт пропуску "Чоп" на кордоні з Угорщиною раптово зупинився: що сталося

18:29 13.03.2026 Пт
2 хв
Прикордонники пояснили, чому його робота наразі неможлива
aimg Олена Чупровська
Фото: терміни відновлення роботи КПП "Чоп" наразі не відомі (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Популярний пункт пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні тимчасово припинив роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

Що сталося

На КПП "Тиса" відключилося електропостачання. Через це пункт пропуску повністю зупинив роботу - ні в'їзд, ні виїзд з України наразі неможливі.

У ДПСУ кажуть, що відповідні служби вже займаються усуненням проблеми. Коли саме відновиться робота - поки не уточнюється.

Фото: де розташований КПП "Чоп" (Тиса) (скриншот Google Maps)

Довідка. КПП "Тиса" розташований у Закарпатській області, місто Чоп. З угорського боку йому відповідає пункт пропуску "Захонь".

КПП працює цілодобово і пропускає як пасажирський, так і вантажний транспорт. Пункт розташований на Європейському транспортному коридорі №5 - маршруті Трієст-Любляна-Будапешт-Чоп-Львів.

Раніше РБК-Україна писало, що нещодавно на кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропуск вантажівок - обмеження торкнулися кількох областей.

А на Закарпатті, на кордоні з Румунією, через аварійний стан мосту через Тису запровадили тимчасові обмеження для транспорту.

Щодня з понеділка по п'ятницю впродовж близько 47 діб оформлення авто не здійснюватиметься з 9:00 до 16:00.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
