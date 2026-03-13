Пункт пропуску "Чоп" на кордоні з Угорщиною раптово зупинився: що сталося

Що сталося

На КПП "Тиса" відключилося електропостачання. Через це пункт пропуску повністю зупинив роботу - ні в'їзд, ні виїзд з України наразі неможливі.

У ДПСУ кажуть, що відповідні служби вже займаються усуненням проблеми. Коли саме відновиться робота - поки не уточнюється.

Фото: де розташований КПП "Чоп" (Тиса) (скриншот Google Maps)

Довідка. КПП "Тиса" розташований у Закарпатській області, місто Чоп. З угорського боку йому відповідає пункт пропуску "Захонь".

КПП працює цілодобово і пропускає як пасажирський, так і вантажний транспорт. Пункт розташований на Європейському транспортному коридорі №5 - маршруті Трієст-Любляна-Будапешт-Чоп-Львів.