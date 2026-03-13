RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией внезапно остановился: что произошло

18:29 13.03.2026 Пт
2 мин
Пограничники объяснили, почему его работа пока невозможна
aimg Елена Чупровская
Фото: сроки возобновления работы КПП "Чоп" пока не известны (facebook.com/zahidnuy.kordon)

Популярный пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе временно прекратил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также: На популярном пункте пропуска с Польшей начали ремонт: что надо знать

Что случилось

На КПП "Тиса" отключилось электроснабжение. Из-за этого пункт пропуска полностью остановил работу - ни въезд, ни выезд из Украины пока невозможны.

В ГПСУ говорят, что соответствующие службы уже занимаются устранением проблемы. Когда именно возобновится работа - пока не уточняется.

Обновлено в 19:10. Пограничники сообщили о возобновлении работы пункта пропуска.

Фото: где расположен КПП "Чоп" (Тиса) (скриншот Google Maps)

Справка. КПП "Тиса" расположен в Закарпатской области, город Чоп. С венгерской стороны ему соответствует пункт пропуска "Захонь".

КПП работает круглосуточно и пропускает как пассажирский, так и грузовой транспорт. Пункт расположен на Европейском транспортном коридоре №5 - маршруте Триест-Любляна-Будапешт-Чоп-Львов.

Ранее РБК-Украина писало, что недавно на границе с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков - ограничения коснулись нескольких областей.

А на Закарпатье, на границе с Румынией, из-за аварийного состояния моста через Тису ввели временные ограничения для транспорта.

Ежедневно с понедельника по пятницу в течение около 47 суток оформление авто не будет осуществляться с 9:00 до 16:00.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВенгрияГраница с Украиной