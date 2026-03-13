Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией внезапно остановился: что произошло

Что случилось

На КПП "Тиса" отключилось электроснабжение. Из-за этого пункт пропуска полностью остановил работу - ни въезд, ни выезд из Украины пока невозможны.

В ГПСУ говорят, что соответствующие службы уже занимаются устранением проблемы. Когда именно возобновится работа - пока не уточняется.

Обновлено в 19:10. Пограничники сообщили о возобновлении работы пункта пропуска.

Фото: где расположен КПП "Чоп" (Тиса) (скриншот Google Maps)

Справка. КПП "Тиса" расположен в Закарпатской области, город Чоп. С венгерской стороны ему соответствует пункт пропуска "Захонь".

КПП работает круглосуточно и пропускает как пассажирский, так и грузовой транспорт. Пункт расположен на Европейском транспортном коридоре №5 - маршруте Триест-Любляна-Будапешт-Чоп-Львов.