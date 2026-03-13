Пункт пропуску "Чоп" на кордоні з Угорщиною раптово зупинився: що сталося
Популярний пункт пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні тимчасово припинив роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.
Що сталося
На КПП "Тиса" відключилося електропостачання. Через це пункт пропуску повністю зупинив роботу - ні в'їзд, ні виїзд з України наразі неможливі.
У ДПСУ кажуть, що відповідні служби вже займаються усуненням проблеми. Коли саме відновиться робота - поки не уточнюється.
Фото: де розташований КПП "Чоп" (Тиса) (скриншот Google Maps)
Довідка. КПП "Тиса" розташований у Закарпатській області, місто Чоп. З угорського боку йому відповідає пункт пропуску "Захонь".
КПП працює цілодобово і пропускає як пасажирський, так і вантажний транспорт. Пункт розташований на Європейському транспортному коридорі №5 - маршруті Трієст-Любляна-Будапешт-Чоп-Львів.
Раніше РБК-Україна писало, що нещодавно на кордоні з Молдовою тимчасово зупинили пропуск вантажівок - обмеження торкнулися кількох областей.
А на Закарпатті, на кордоні з Румунією, через аварійний стан мосту через Тису запровадили тимчасові обмеження для транспорту.
Щодня з понеділка по п'ятницю впродовж близько 47 діб оформлення авто не здійснюватиметься з 9:00 до 16:00.