Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией внезапно остановился: что произошло
Популярный пункт пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе временно прекратил работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.
Что случилось
На КПП "Тиса" отключилось электроснабжение. Из-за этого пункт пропуска полностью остановил работу - ни въезд, ни выезд из Украины пока невозможны.
В ГПСУ говорят, что соответствующие службы уже занимаются устранением проблемы. Когда именно возобновится работа - пока не уточняется.
Обновлено в 19:10. Пограничники сообщили о возобновлении работы пункта пропуска.
Фото: где расположен КПП "Чоп" (Тиса) (скриншот Google Maps)
Справка. КПП "Тиса" расположен в Закарпатской области, город Чоп. С венгерской стороны ему соответствует пункт пропуска "Захонь".
КПП работает круглосуточно и пропускает как пассажирский, так и грузовой транспорт. Пункт расположен на Европейском транспортном коридоре №5 - маршруте Триест-Любляна-Будапешт-Чоп-Львов.
Ранее РБК-Украина писало, что недавно на границе с Молдовой временно остановили пропуск грузовиков - ограничения коснулись нескольких областей.
А на Закарпатье, на границе с Румынией, из-за аварийного состояния моста через Тису ввели временные ограничения для транспорта.
Ежедневно с понедельника по пятницу в течение около 47 суток оформление авто не будет осуществляться с 9:00 до 16:00.