Пункт пропуска на границе с Беларусью "Новые Яриловичи" возобновляет работу

Пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, возобновляет работу. Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Об этом РБК-Украина сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

При этом пока пункт пропуска фактически еще не открылся. Пропуск граждан должны возобновить на протяжении дня.

В то же время Пограничный комитета Беларуси сообщает, что пункт пропуска уже возобновил работу сегодня, 21 сентября, с 11:00. Через пункт будет разрешен пропуск граждан и транспорта, в том числе грузового.

При этом до 29 сентября продолжают действовать ограничения на въезд в Украину для иностранцев.

Напомним, пункт пропуска "Новые Яриловичи" был временно закрыт 16 сентября. Тогда работу пункта заблокировали хасиды, которые пытались попасть на территорию Украины через Беларусь для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана в Умани.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, хасидов ввели в заблуждение, пообещав, что они смогут попасть в Украину через Беларусь, несмотря на запрет на въезд для иностранцев.

Спустя два дня, 18 сентября, хасиды полностью покинули территорию вблизи пункта пропуска "Новые Яриловичи". Они направились отмечать Рош ха-Шана в Пинск, Гомель и другие белорусские города.