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Пункт пропуску з Білоруссю "Нові Яриловичі" відновив роботу

Автор: Игорь Литвиненко

Пункт пропуску "Нові Яриловичі", що на кордоні з Білоруссю, відновив роботу. Через пункт дозволено пропуск громадян і транспорту, у тому числі вантажного.

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Про це повідомляє прес-служба Прикордонного комітету Білорусі.

Пункт пропуску відновив роботу сьогодні, 21 вересня, з 11:00. При цьому до 29 вересня продовжують діяти обмеження на в'їзд в Україну для іноземців.

Інформацію про відкриття пункту пропуску РБК-Україна підтвердили і в Державній прикордонній службі України.

Нагадаємо, пункт пропуску "Нові Яриловичі" був тимчасово закритий 16 вересня. Тоді роботу пункту заблокували хасиди, які намагалися потрапити на територію України через Білорусь для святкування єврейського Нового року Рош ха-Шана в Умані.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, хасидів ввели в оману, пообіцявши, що вони зможуть потрапити в Україну через Білорусь, попри заборону на в'їзд для іноземців.

Через два дні, 18 вересня, хасиди повністю покинули територію поблизу пункту пропуску "Нові Яриловичі". Вони попрямували відзначати Рош ха-Шана в Пінськ, Гомель і інші білоруські міста.

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