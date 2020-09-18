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Хасиды полностью освободили территорию на границе Украины, - Геращенко

Киев, Пятница 18 сентября 2020 16:17
Хасиды полностью освободили территорию на границе Украины, - Геращенко
Фото: хасиды (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Хасиды-паломники полностью освободили территорию на границе с Украиной возле пограничного поста "Новые Яриловичи". Они направились отмечать иудейский новый год в Гомель, Пинск и другие города Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

При этом он поблагодарил сотрудников Пограничной службы Украины за работу по защите государственной границы Украины.

"Осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу", - отметил Геращенко.

Фото: территория возле КПП "Яриловичи" освобожденная от хасидов (facebook.com/anton.gerashchenko.7)

Отметим, паломники пытались попасть в Украину, чтобы посетить могилу цадика Нахмана в Умани во время празднования Рош ха-Шана. Иудейский новый год в 2020 начнут отмечать с вечера 18 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что группу хасидов задержали в Закарпатской области при попытке прорваться в Украину.

РБК-Украина писало, как в этом году проходит празднование Рош ха-Шана в Умани. В частности, в районе паломничества запрещена работа заведений общепита с организацией досуга, дискотек и ночных клубов, точек стихийной торговли.

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Новости Украины Происшествия Антон Геращенкограницахасиды
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