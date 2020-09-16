Геращенко о ситуации с хасидами: их ввели в заблуждение, чтобы заработать

Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)

Ситуация с хасидами на украино-белорусской границе стала возможна в связи с тем, что определенная группа людей ввела паломников в заблуждение. На их приезде в Украину пытались заработать.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, хасидам обещали, что они смогут попасть в Украину через Беларусь.

"Определенный круг лиц, введя в заблуждение, пригласил представителей хасидов. Фактически эти люди подставили тысячи граждан Израиля и других стран", - заявил Геращенко.

Он добавил, что большинство из хасидов не имеют права попасть на территорию Украины в связи с запретом на въезд для иностранцев.

"Пограничники объясняют гражданам Израиля и других стран, что они не смогут попасть в Украину и предлагают возвращаться в те страны, из которых они приехали. Украина - гостеприимная страна, но мы не позволим нарушать наше законодательство", - добавил Геращенко.

Антон #Геращенко: Сьогодні Кабінет Міністрів України прийняв рішення про закриття пункту пропуску «Нові Яриловичі», що... Опубліковано МВС України Середа, 16 вересня 2020 р.

Напомним, сегодня Кабмин закрыл пункт пропуска "Новые Яриловичи" на украино-белорусской границе в Черниговской области. Там собрались более тысячи хасидов, которые пытаются попасть в Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана.

Ранее в Офисе президента обвинили власти Беларуси в разжигании конфликта с хасидами.

Добавим, что также хасиды вчера пытались попасть на территорию Украины через пункт пропуска "Дольск" в Волынской области. По состоянию на 16 сентября хасидов возле границы на Волыни нет, ситуация спокойная.